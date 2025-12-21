Edson Álvarez se pierde partidos importantes por lesión en Fenerbahce

Edson Álvarez encendió las alarmas en Fenerbahce y en la Selección Mexicana tras quedar fuera de la convocatoria en la Jornada 17 de la Süper Lig 2025-26 en Turquía, partido en el que su equipo goleó 3-0 a Eyüpspor como visitante para mantenerse en la cima del campeonato.

Más allá del resultado, la ausencia del mediocampista mexicano fue el tema que dominó la conversación posterior al encuentro dadas las bajas que podría afrontar la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, donde ahora existen dudas como la de Santiago Gimenez, quien recién se ha operado.

El entrenador del Fenerbahce, Domenico Tedesco, confirmó antes del partido que Álvarez no estaría disponible por lesión, aunque evitó detallar la naturaleza exacta del problema físico. Lo que sí dejó con claridad es que el mexicano, quien llegó esta temporada al equipo, no cerrará el 2025 en la cancha. "Edson y Brown no estarán con nosotros los próximos dos partidos. Es demasiado pronto para dar detalles sobre la lesión de Edson. Sin embargo, Edson es un jugador importante. Creo que regresará lo antes posible", indicó el estratega.

La baja de Álvarez también quedó reflejada en la comunicación oficial del club, que reconoció la lesión del futbolista, aunque sin publicar un parte médico detallado en su página de internet. La ausencia llega en un momento en el que el exjugador del West Ham había encontrado ritmo tras unos primeros meses difíciles luego de la salida de José Mourinho como el entrenador que lo solicitó.

Además del duelo ante Eyüpspor, el mediocampista se perderá el Clásico frente a Besiktas, programado para el 23 de diciembre, correspondiente a la fase de grupos de la Copa de Turquía.

De acuerdo con reportes de la prensa turca, el tiempo estimado de recuperación para Edson Álvarez sería de alrededor de dos semanas, periodo que coincide con lo expresado por el cuerpo técnico respecto a su ausencia en el cierre del año.

Si la rehabilitación avanza según lo previsto, Álvarez podría reaparecer el 6 de enero de 2026, cuando Fenerbahce dispute la Supercopa de Turquía ante Samsunspor. El cuerpo médico confía en que el jugador pueda reintegrarse sin riesgos, priorizando una recuperación completa para evitar recaídas.