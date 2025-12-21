Anthony Joshua noquea a Jake Paul en el Kaseya Center: doble fractura de mandíbula

Para Jake Paul no fue el resultado que esperaba.

Para Anthony Joshua vaticinó ganar por nocaut y lo hizo para acabar con el show del youtuber, quien reveló que terminó con doble fractura de mandíbula. "Doble fractura de mandíbula. Denme a ´Canelo´ en diez días", publicó el estadounidense en referencia al mexicano Saúl Álvarez. En la publicación que hizo en redes sociales también mostró una imagen de una radiografía.

Jake Paul trató de esquivar los golpes de Anthony Joshua sobre el ring del Kaseya Center, provocó al británico de 36 años con muecas, una estrategia que desesperó a más de un aficionado. Fue hasta el sexto round, cuando el excampeón de los pesos pesados y medallista olímpico de oro en 2012, noqueó al youtuber convertido en boxeador, lo que provocó que su rival sangrara de la boca.

"Me cansé mucho, no podía aguantar su peso. Pero está bien porque me partió la mandíbula uno de los mejores del mundo", indicó Jake Paul antes de escupir sangre a las cámaras.

En otro mensaje en redes sociales, el estadounidense afirmó que volverá al peso crucero, pero antes se tomará un descanso. Fue la segunda derrota de Paul, por lo que su registro queda en 12-2, 7 nocauts.

Jake Paul homenajeó con su vestimenta al fallecido luchador Hulk Hogan.

La pelea fue transmitida por Netflix y se estima que la bolsa estimada del combate fue de 184 millones de dólares.