Halcones CEUC y Agricultores Morelos se enfrentan en el Parque Infantil

Los Halcones del CEUC y Agricultores de Morelos volverán al diamante el próximo domingo para reanudar la batalla por el campeonato de la Temporada 2026 de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, en un doble cartel programado en el Parque Infantil Niños Héroes.

En punto de las 10:30 de la mañana se cantará el playball para poner en marcha el tercer juego de la serie final, la cual está empatada a un triunfo por bando. La igualada quedó registrada el pasado fin de semana en el parque Santiago V. González de Morelos, donde ambas novenas dividieron honores.

Agricultores dio el primer golpe al imponerse 2-1 sobre los Halcones, con Héctor Galván apuntándose la victoria desde el centro del diamante y Dianyer Florentino cargando con la derrota. En el segundo compromiso, los universitarios reaccionaron con triunfo de 4-1 para nivelar la serie, respaldados por una certera actuación ofensiva de Lisban Correa y una sólida labor monticular del prospecto Hiram Sánchez, mientras Junior Novoa sufrió el revés.

Con la serie en tablas, el doble compromiso del domingo puede marcar un punto de quiebre en la lucha por la corona. La novena emplumada buscará tomar ventaja y encaminarse hacia su segundo título en la Liga del Norte, mientras Agricultores de Morelos intentará dar otro golpe sobre el terreno para acercarse a su primer campeonato.