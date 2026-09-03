Necaxa Estancias se lleva la victoria ante Dragones FC: 4-3 en la Liga

En partido de la categoría Inactivos "A", El Necaxa de Estancias sufrió de más para lograr quedarse con los 3 puntos al derrotar a Dragones FC por la mínima diferencia de cuatro goles a tres, en la Liga de Futbol del Sport Complex La Pasión.

Los Rayos pasaron algunos apuros para amarrar el resultado, contando con goles de Cristan Vázquez y Sergio Reyes, además de un doblete de Diego Gelacio que determinó el resultado; por la escuadra derrotada, Juan Gómez contribuyó con un par de dianas, secundado por Angel Galindo con un tanto para el descuento.

En otro duelo que tuvo goles, intensidad y emociones, la escuadra de Frontera superó al Deportivo CSI por apretada diferencia de 7 goles contra 6.

Jesús García y Antonio Mora apuntalaron la ventaja fronterense al firmar dobletes, los cuales fueron reforzados con tantos de Martín Moncada, Juan Álvarez y Eduardo Rodríguez para sacar el apretado triunfo; a su vez, el Deportivo contó con 4 dianas de Román Castañeda, así como goles de Pablo Rodríguez y Johan García para recortar la diferencia en los cartones finales.

La victoria de Necaxa Estancias y Frontera en sus respectivos partidos resalta la competitividad de la Liga de Futbol en el Sport Complex La Pasión, donde los equipos buscan consolidarse en la tabla de posiciones.