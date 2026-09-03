Tigres del Pueblo golea 8-0 a Tigres en la Liga Master-Oro-Platino

El equipo de Tigres continúa de mal en peor dentro de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino, pues el pasado miércoles sufrió su quinta derrota consecutiva al ser vapuleado 8-0 por unos feroces Tigres del Pueblo.

En partido correspondiente a la categoría 55 Años y Más, Marco Antonio Puente fue la figura de los felinos del Pueblo al firmar un triplete, con anotaciones a los minutos 7, 16 y 77. Luis Alejandro Chávez también hizo sentir su presencia en el área rival al marcar a los minutos 39 y 46, para darle forma a una goleada que reflejó un claro dominio sobre la cancha de la colonia Hidalgo.

Antes de esto, la cuenta se abrió al minuto 20 por conducto de Juan Lucio, mientras que Mario Méndez apareció al 74 para ampliar la ventaja y José Luis Medellín anotó al 76. Con este resultado, Tigres del Pueblo llegó a 12 unidades, mientras que Tigres permanece en el fondo de la tabla sin sumar en lo que va del torneo.

En otro compromiso de la quinta jornada, la escuadra de la colonia Miravalle mantuvo el paso invicto al imponerse por marcador de 2-0 al Independiente de Monclova. Juan Luis Reyes y Jesús Esparza aparecieron en la parte complementaria para firmar los goles que definieron el triunfo de la "Mira", escuadra que alcanzó 13 puntos y se mantiene en la pelea por el subliderato; Independiente, por su parte, se quedó con apenas 6 unidades.