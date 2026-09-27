Tigres arrasan a Gacelas: victoria contundente en softbol

Ivanna Pérez trabajó seis sólidos innings y Abril Guerrero bateó de 4-3 con un grand slam y seis producidas, para encaminar a Tigres a una victoria por paliza de 14 carreras a 2 sobre Gacelas, en encuentro que abrió la quinta jornada de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

María Garza se encargó de estrenar la pizarra al cruzar el pentágono en el fondo del segundo episodio, para adelantar a Gacelas. Pero Tigres respondió rápido y lo hizo de forma contundente, con Abril Guerrero pegando un jonrón con la casa llena para darle la vuelta a los cartones 4-1, en la apertura de la tercera entrada.

Para el cierre del tercer rollo, Andrea Ramos impulsó a Sayuri de Alba al home plate con la segunda y última rayita en la cuenta de Gacelas. Ya en la quinta tanda, Antonela Maldonado produjo el 5-2 para las felinas con un elevado de sacrificio, mientras que en el sexto capítulo, la victoria fue remachada con un explosivo rally de nueve carreras, el cual lideró Guerrero con un triple que empujó un par de anotaciones.

En el círculo de pitcheo, Ivanna Pérez completó seis entradas de labor con dos anotaciones y seis imparables permitidos, a la vez que recetó un ponche y dio un pelotazo, para salir victoriosa, mientras que Gabriela Villanueva se llevó la derrota.