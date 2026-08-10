México impone su dominio en Concacaf y reina en todas las categorías

México volvió a colocarse en lo más alto del futbol de Concacaf. Con el campeonato obtenido por la Selección Sub-20 este domingo, el país consiguió presumir títulos en todas las categorías de la región, luego de superar a Estados Unidos en la final disputada en el Estadio Banorte.

La victoria en la final

El equipo dirigido por Alex Diego se impuso 2-0 ante el conjunto estadounidense y cerró de esta manera su participación en el torneo. El campeonato llegó después de que el combinado mexicano ya había asegurado su clasificación al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Logros recientes de México en Concacaf

El título de la Sub-20 se suma a los logros que México consiguió durante 2026. En la Concacaf Champions Cup, Toluca se coronó después de una Final en la que también participó Tigres, manteniendo así una racha de títulos mexicanos que solamente fue interrumpida por Pumas en 2022.

La supremacía mexicana también se extendió a otras categorías y competencias. El año pasado, la Selección Sub-15 conquistó el campeonato de Concacaf tras golear 5-0 a Estados Unidos.

Ese mismo rival también cayó frente a México en la edición más reciente de la Copa Oro, disputada en 2025. El Tri se impuso 2-1 con anotaciones de Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

En la Nations League, Estados Unidos ni siquiera alcanzó la Final. La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre y con una destacada actuación de Raúl Jiménez, eliminó a Canadá en Semifinales y posteriormente derrotó a Panamá en el partido por el título.

A estos campeonatos se suma el obtenido por México en el Campeonato Sub-17 de la Concacaf, torneo en el que nuevamente superó a Estados Unidos.

Con el campeonato de la Sub-20, México completó una cadena de triunfos en los distintos niveles del futbol de la Concacaf y volvió a establecer su dominio en la región.