¿Dónde ver HOY Worlds Collide? Fecha, hora y cartelera del gran evento de WWE y AAA

La emoción por la lucha libre está a punto de estallar nuevamente con la segunda edición de Worlds Collide 2025, un evento que une a lo mejor de la WWE, NXT y la AAA en una función histórica. La función se llevará a cabo este viernes 12 de septiembre en Las Vegas, ciudad que también será sede de WrestleMania próximamente.

Tras el éxito de la primera edición —que tuvo lugar antes de Money in the Bank—, esta nueva entrega promete superar expectativas, con luchadores de renombre y múltiples campeonatos de la AAA en juego.

¿Dónde y a qué hora ver Worlds Collide 2025 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el evento en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las cuentas oficiales de YouTube de WWE en español e inglés, con transmisión gratuita.





Cartelera oficial de Worlds Collide 2025:

La Parka, Octagón Jr, Mascarita Sagrada y Niño Hamburguesa vs. Joaquin Wilde, Lince Dorado, Cruz del Toro y Abismo Negro Jr.

Hijo de Dr. Wagner Jr vs Ethan Paige vs Dragon Lee vs JD McDonagh por el Campeonato Latinoamericano AAA.

vs JD McDonagh por el Mr. Iguana y Lola Vice vs Roxanne Perez y Finn Balor.

Natalya vs Faby Apache .

vs . Pagano y Psycho Clown vs The New Day por el Campeonato Mundial de Parejas AAA .

vs por el . El Hijo del Vikingo vs Dominik Mysterio por el Megacampeonato AAA.









La fusión entre WWE y AAA, tras la adquisición de la promotora mexicana por parte de la empresa estadounidense, ha abierto las puertas a colaboraciones sin precedentes. Figuras legendarias y nuevos talentos comparten escenario en un evento que une culturas, estilos y generaciones del wrestling mundial.

Con campeonatos en disputa y enfrentamientos nunca antes vistos, Worlds Collide 2025 se perfila como uno de los eventos más importantes del año para los fans de la lucha libre.