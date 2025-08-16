¿Dónde ver y a qué hora es Triplemanía XXXIII?

Este sábado 16 de agosto, la Arena Ciudad de México será el epicentro del mayor evento de lucha libre del año: Triplemanía XXXIII. Este espectáculo marca un momento histórico, al consolidar la alianza entre Lucha Libre AAA y la WWE, en lo que se perfila como un parteaguas para el futuro del wrestling en México.

Tras la adquisición de Triple A por parte de WWE, esta fusión ha generado una oleada de expectativa y emoción entre los aficionados. Eventos anteriores como NXT World Collide y Triplemanía Regia ya ofrecieron un vistazo a esta nueva era, donde talentos de ambas compañías comparten el ring.

La WWE también sorprendió en julio con su Supershow en Monterrey, en el que destacaron luchadores de Triple A como Psycho Clown, Pagano y Mr. Iguana, integrándose al universo de la empresa estadounidense.

Cartelera oficial de Triplemanía XXXIII:

El Hijo del Vikingo (c) vs Dominik Mysterio vs Dragon Lee vs El Grande Americano

Lucha Fatal 4-Way por el Megacampeonato de AAA

El Mesías (c) vs El Hijo de Dr. Wagner Jr.

Lucha por el Campeonato Latinoamericano de AAA

Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice vs The Judgment Day

Lucha de equipos mixtos

Los Garza (c) vs Psycho Clown y Pagano

Street Fight por los Campeonatos Mundiales en Parejas de AAA

Lady Flammer (c) vs Faby Apache vs Natalya

Triple amenaza por el Campeonato Reina de Reinas de AAA

Copa Triplemanía Bardahl

Lucha Batalla Real

¿Dónde y cuándo ver Triplemanía XXXIII?

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Hora: 19:00 horas (7:00 PM)

Lugar: Arena Ciudad de México

Transmisión en vivo por: Azteca 7, YouTube, HBO Max y Space

Triplemanía XXXIII promete ser no solo el cierre de año más importante para AAA, sino también el comienzo de una nueva etapa donde WWE tendrá un rol cada vez más visible en el desarrollo de la lucha libre en México.