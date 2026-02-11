Donovan Carrillo alcanza la final en patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo, el único patinador latinoamericano en Milán-Cortina 2026, logró clasificarse a la final del patinaje artístico a pesar de una caída que amenazó su participación. El mexicano desplegó su rutina al ritmo de Hip hip chin chin, con su característica sonrisa y mucha energía, dejando su sello en la pista de la Arena de Patinaje.

¿Cómo ocurrió la clasificación de Carrillo?

Carrillo fue el quinto de 29 competidores en presentarse y solo 24 avanzaban a la gran final del programa libre, que se realizará este viernes a las 12:00 horas de México. Entre los participantes estuvieron figuras destacadas como Ilia Malinin de Estados Unidos, Yuma Kagiyama de Japón y Nika Egadze de Georgia. Ataviado con un traje de lentejuelas moradas y azuladas, el mexicano mostró seguridad, aunque un error en su salto axel triple le costó una deducción y generó tensión entre los jueces y el público.

"Los sueños se hacen realidad", expresó Carrillo tras su actuación, mientras hacía una reverencia y recibía los aplausos de la tribuna. Horas más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum lo felicitó a través de redes sociales, calificando su logro como "un gran orgullo para México".

Detalles de la actuación de Carrillo

El nerviosismo se mantuvo hasta que se definieron los puntajes finales. Carrillo aseguró su lugar con 75,56 unidades, superando a competidores como el taiwanés Yu-Hsiang Li, el español Tomás Guarino, el sueco Andreas Nordeback, el letón Fedirs Kuliss y el azerbaiyano Vladimir Litvintsev. "El único latinoamericano en mi deporte, portando mi bandera con orgullo y disfrutando este escenario que mi país merece", afirmó el patinador en Milán.

Carrillo ha marcado un hito para México, país que nunca ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno. Su clasificación se concretó en septiembre pasado durante un torneo en Pekín, donde alcanzó el podio con un bronce histórico. En su debut olímpico hace cuatro años, en Pekín 2024, finalizó en la vigésimo segunda posición, y ahora se prepara para salir a escena en la ronda estelar con la misión de disfrutar la experiencia y representar con orgullo a su país.