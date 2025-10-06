Dragones de Piedras Negras lideran la Temporada Infantil 2025 con autoridad

Los Dragones de Piedras Negras, líderes generales de la Temporada Infantil 2025, regresaron a la frontera con las tres victorias en el bolsillo, tras visitar al Club Zorros en encuentro de la jornada 4.

La "ola naranja" sufrió triple derrota en la cartelera dominical que se disputó en el emparrillado de la colonia Guadalupe. El revés más doloroso para los locales fue el que sufrieron en la categoría U-8, para perder la etiqueta de invicto.

En la división menor, la racha perfecta de Zorros terminó al caer por marcador de 6-36 ante el poderoso equipo nigropetense, el cual sigue como líder de la división con marca de 4-0. La ventaja visitante fue labrada por Rodrigo Zermeño, Ricardo Rodríguez y Ulises Rodríguez, mientras que Zorros alcanzó a evitar la limpia con un touchdown de Gabriel Rojas Flores.

Posteriormente, en U-10, los Dragones sumaron su segunda victoria de la tarde al imponerse por la mínima diferencia de 6 puntos contra 0, contando con una solitaria anotación de Diego Emmanuel Jiménez. Con este revés, Zorros dejó su marca en 2 triunfos y 2 derrotas, en dicha categoría.

Y en el cierre de la triple cartelera, en la categoría U-12, los "lanzallamas" hilvanaron su cuarta victoria de la campaña tras vencer a Zorros por marcador de 34 puntos contra 0. La defensiva monclovense no pudo contener al ataque visitante que lideraron Maximiliano Moreno, Iker Romero y Gabriel Medina, para labrar la ventaja.

El próximo fin de semana, el Club Zorros visitará Nueva Rosita para hacerle frente al Club Armadillos, con la consigna de retomar la senda del triunfo.