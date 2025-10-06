Boxeadora monclovense viaja a España para representar a México en BOXAM 2025

La boxeadora monclovense Suseth "Susy" Hernández, del Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro, emprendió el viaje a La Nucía, Alicante, España, donde representará a México en el Torneo Internacional BOXAM 2025, competencia que se desarrollará del 6 al 12 de octubre y que reunirá a lo más destacado del boxeo juvenil a nivel mundial.

La talentosa pugilista, considerada uno de los prospectos más prometedores del establo dirigido por el entrenador Pavel Castro, consiguió su boleto para participar en esta justa tras una sobresaliente actuación en el Festival Olímpico de Boxeo, celebrado anteriormente en la Ciudad de México.

En dicho certamen, Hernández se adjudicó la medalla de plata en la categoría Junior de los 50 kilogramos, demostrando su nivel técnico y fortaleza dentro del ring.

Gracias a ese resultado, "Susy" fue convocada para integrar la selección mexicana que viajó al Viejo Continente con el objetivo de foguearse ante rivales de alto calibre y continuar su proceso de desarrollo deportivo rumbo a futuras competencias internacionales.

Además de la representante monclovense, también forma parte del equipo el pugilista Santiago Rojas, originario de Saltillo, quien competirá en su respectiva división, ambos bajo la supervisión del cuerpo técnico nacional.

El Torneo Internacional BOXAM, reconocido como uno de los eventos de mayor prestigio en el calendario amateur europeo, contará con la participación de más de 200 boxeadores provenientes de 13 países, entre ellos Irlanda, Colombia, Túnez, Países Bajos, Georgia, Francia, Bulgaria, Portugal, Ucrania, Moldavia, Suiza, España y México.

Con una preparación intensa, disciplina constante y el firme objetivo de dejar en alto el nombre de Monclova y de México, Suseth Hernández Reyes afrontará este nuevo reto internacional, decidida a seguir escalando peldaños en su ascendente carrera dentro del boxeo femenino.