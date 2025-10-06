Contactanos
Triunfo contundente de Marlines en la final asegura bicampeonato

Marlines se proclama bicampeón en la categoría Escuelita de la Liga Ribereña de Béisbol tras una victoria aplastante sobre Bravos del Teocalli.

Por Edson Rojas - 06 octubre, 2025 - 07:52 p.m.
El equipo de Marlines se proclamó bicampeón en la categoría Escuelita de la Liga Ribereña de Béisbol. Con una pizarra de 27 carreras a 3 sobre Bravos del Teocalli, en el tercer juego de la serie final, los peces se quedaron con la corona y extendieron su reinado en la división de 5-6 años.

En encuentro decisivo que se disputó en el diamante del Parque Diana Laura, el fin de semana, los Marlines dirigidos por Holman Salas Jr. y el coach Juan Castro gestaron la victoria con un ataque de 33 imparables, detonando rallys de 7 carreras en la primera y segunda entrada, además de 8 rayitas en el tercer rollo y 5 más en el cuarto capítulo.

Daryel Sneary lideró la ofensiva del equipo campeón al pegar de 4-3 con un par de jonrones y producir 7 carreras, seguido por Sebastián de León quien se fue de 4-3 con un vuelacercas y 3 empujadas, además de Fernando Castro, Aldahir Gallegos, Eder Navarro e Ian Arzola quienes batearon de 4-4.

Por los Bravos del Teocalli, los bateadores más contundentes fueron Julián Riojas, Carlos Salas, Antony del Bosque y Mauro Moreno, los que pegaron 4 hits en el mismo número de turnos en la registradora.

Con este triunfo, los Marlines conservaron el trono en la categoría menor de la pelota ribereña y confirmaron su resurgimiento como uno de los clubes protagonistas del circuito Infantil y Juvenil.

