DTCO se impone a Real Pedregal en categoría de veteranos

El DTCO tomó una ventaja considerable en el primer tiempo, y esta terminó alcanzándole para imponerse ante el Real Pedregal por la mínima diferencia de 4 goles a 3, en la categoría 40 años y más del circuito de balompié de veteranos.

El cronómetro marcaba el minuto 9 de la primera mitad cuando Juan Carlos Garza anotó para poner al frente a los Tecolotes, después, Fidencio Chong amplió la diferencia con un tanto al ´12 y Manuel Cepeda apareció al ´17 para firmar el tercer tanto, mientras que en el segundo tiempo, Juan Alfonso López puso el 4-0 que parecía lapidario.

Sin embargo, el Pedregal respondió con fuerza en la parte complementaria y le puso emoción al encuentro. José Robledo se despachó con un gol al ´53 para recortar la distancia y animar a los suyos, luego fue secundado por David Partida con un tanto al ´69, mientras que Iván de Jesús Jiménez anotó al ´76 para aminorar la desventaja y acercar al Real al empate.

CERVECEROS GOLEÓ A LA PICASSO

Con un poderoso tridente ofensivo, el equipo de Cerveceros terminó superando a la escuadra de Colonia Picasso por goleada de 6-2, en la división de 40 años y más.

Alberto Medrano, Raúl Briones Luna y Rubén Cerda se despacharon con dobletes para gestar la holgada ventaja del conjunto cervecero, a la vez que Dante Maciel y Luis Arredondo anotaron por la escuadra derrotada para darle algo de decoro al resultado final.

INTER FUE MEJOR QUE EL POLONIA

Julián Javier Galindo saltó a la cancha con la puntería bien afinada y guio al Internacional a la conquista de un valioso triunfo por marcador de 2-1 sobre el Polonia, en cotejo de la categoría 48 años y más.

Galindo Carreón se hizo presente en el marcador con goles a los minutos 15 y 55 para soportar la ventaja del Inter, a la vez que los polacos descontaron con solitario gol de Rigoberto Limón al ´43.