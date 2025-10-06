Chile vs México Sub-20 cambia de horario: así será el duelo de octavos en el Mundial.

La selección mexicana Sub-20 ya tiene rival y horario confirmado para su próximo compromiso en la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025. Tras avanzar a los octavos de final luego de vencer por la mínima a Marruecos, el equipo dirigido por Eduardo Arce enfrentará al anfitrión del torneo en un partido decisivo que promete emociones.

Originalmente, el encuentro entre México y Chile estaba programado para disputarse el martes 7 de octubre a las 13:30 horas (tiempo del centro de México), sin embargo, la FIFA decidió reprogramarlo y moverlo a un horario estelar.

A través de un comunicado oficial, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que el partido ahora se jugará a las 17:00 horas (centro de México), es decir a las 20:00 horas tiempo local de Chile, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

"La FIFA informa que el partido correspondiente a Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025 entre Chile y la Selección Nacional de México, a disputarse originalmente el martes 7 de octubre a las 13:30 hrs TC, cambió de horario y ahora el encuentro se llevará a cabo a las 17:00 hrs TC", anunció la FMF.

La selección mexicana llega motivada a este duelo tras haber superado el llamado "grupo de la muerte", dejando fuera a potencias como España y Brasil. La clasificación se selló con un gol de penalti de Gilberto Mora frente a Marruecos, lo que le dio al Tri el segundo lugar del grupo con cinco puntos.

El enfrentamiento entre México y Chile es uno de los más esperados de esta ronda de eliminación directa, no solo por tratarse del anfitrión contra una selección histórica, sino por el nivel competitivo que ambos equipos han mostrado en el torneo.

Chile vs México Sub-20 – Octavos de final del Mundial Sub-20

Fecha: Martes 7 de octubre

Hora: 17:00 (Centro de México) / 20:00 (hora local de Chile)

Sede: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

Transmisión: ViX