Dramática remontada de Shadows ante Estrellas en el Gimnasio Municipal

El sexteto de Shadows vino de atrás para apagar el brillo de Estrellas y quedarse con una dramática victoria en tres sets, en uno de los partidos principales dentro de la jornada 12 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

El duelo arrancó al rojo vivo en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez. La escuadra de Estrellas sacó la casta en un primer episodio reñido, imponiéndose por cerradísimo marcador de 30-28 para tomar la ventaja. Sin embargo, Shadows ajustó la estrategia y respondió con contundencia para cambiar por completo el rumbo del partido.

Las sombras emparejaron los cartones al dominar el segundo set con cartones de 25-22 y llevaron la definición hasta un tercer episodio cargado de tensión. Ahí terminaron sellando la remontada con parciales de 15-12, para apuntarse una valiosa victoria que los mantiene en la pelea dentro de la categoría Mixta.

En otros resultados de la doceava fecha, Leones rugió con fuerza para doblegar a Flamel en tres disputados sets con parciales de 25-17, 24-26 y 15-3, mientras que Olimpo también necesitó irse a la distancia para superar al conjunto de Incógnito por marcadores de 25-19, 21-25 y 15-9.