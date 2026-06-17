Mets y Ángeles se enfrentan por el título en Monclova: Liga de Béisbol

Después de una larga y competida temporada, Mets y Ángeles se verán las caras este domingo para iniciar la serie por el título de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz.

Con el Parque AHMSA como escenario, los dos equipos más consistentes y poderosos del calendario protagonizarán una serie final de pronóstico reservado, la cual promete intensidad y emociones desde el primer pitcheo.

Los metropolitanos llegan con la etiqueta de favoritos tras liderar la fase regular con marca de 19 victorias y un empate. Su maquinaria no bajó las revoluciones en playoffs, donde despacharon con autoridad a Piratas y Astros. Una ofensiva encabezada por Jesús Alejo, Irvin Alejo, Pedro Delgado y Jesús Fuentes, sumada a los brazos de Héctor Avilés y Cristian Valle, han cimentado la gran temporada de los Mets.

Pero Ángeles no llegó a la última instancia por casualidad. La novena que finalizó segunda en el standing con récord de 15-5 confirmó su jerarquía en la postemporada, al eliminar a dos duros contendientes como Charros y Yankees. Con bateadores de la talla de Uriel Rábago, José Quiroz, Donaldo Rábago y Ángel Reyes, además de Roberto Poot y Omar Gutiérrez como lanzadores estelares, los angelinos buscarán llevarse el título.

La serie por el título se disputará en doble cartelera a partir de las 10:30 de la mañana y se definirá al mejor de tres encuentros, con juegos programados a siete entradas.