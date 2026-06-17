Messi alcanza a Klose y agranda su legado en los Mundiales

Lionel Messi volvió a ocupar el centro de la escena mundial. En la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia, el capitán albiceleste escribió una nueva página en la historia del futbol al igualar la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales, con 16 anotaciones.

El encuentro disputado en Kansas City también representó otro logro inédito para el rosarino, quien se convirtió en el primer futbolista en disputar seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Desde su debut mundialista en Alemania 2006, Messi ha acumulado récords y reconocimientos, pero aún tenía pendientes algunas marcas históricas que ahora suma a su trayectoria.

La actuación del delantero argentino fue determinante. Con goles a los minutos 17, 60 y 76, completó el primer triplete de su carrera en una Copa del Mundo y condujo a su selección a un estreno convincente en el torneo. La afición argentina respondió con un ambiente de fiesta desde antes del inicio del partido, coreando su nombre y acompañándolo durante la ceremonia del himno.

El estadio Arrowhead, hogar de los Jefes de Kansas City de la NFL, fue testigo de una exhibición ofensiva del jugador del Inter Miami. Su primera anotación llegó tras una carrera desde tres cuartos de cancha y una definición de zurda al ángulo. Más tarde aprovechó un rebote del guardameta Luca Zidane para ampliar la ventaja y cerró la cuenta con otro remate de zurda en una acción de contragolpe.

La actuación de Messi provocó una ovación cuando fue sustituido al minuto 80 por decisión del entrenador Lionel Scaloni. El público despidió al capitán entre cánticos, reconociendo una actuación que alimenta la esperanza argentina de volver a pelear por el título mundial.

Tras el encuentro, Messi destacó el respaldo de los aficionados argentinos, quienes volvieron a llenar las gradas para acompañar al equipo. Por su parte, Scaloni elogió el impacto del capitán dentro y fuera del campo, asegurando que lo que transmite al futbol mundial es algo difícil de igualar.

Argentina también superó un momento de tensión en los primeros minutos, cuando una anotación de Fares Chaibi fue anulada por el VAR. Después de ese susto inicial, la Albiceleste tomó el control del partido y encontró en Messi al protagonista de una jornada histórica.

A pocos días de cumplir 39 años, el delantero argentino continúa ampliando un legado que ya figura entre los más grandes de la historia del futbol, ahora compartiendo con Klose la cima de los máximos goleadores en la Copa del Mundo.