Acereros y Mariners se enfrentan en playoffs de béisbol en Monclova

La Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Furiazul continúa en su fase final, y este jueves se reanudarán las series de playoffs con duelos decisivos en las diferentes categorías del circuito.

En punto de las 3:45 de la tarde, el grito de playball retumbará en el Deportivo AHMSA para reanudar el segundo juego de la serie entre Acereros y Mariners, el cual continuará en extrainnings, y el resultado podría definir al segundo finalista de la categoría 13-14 años, en la que los Rangers ya están instalados en la serie por el título.

Por otra parte, mañana a las 7:00 de la noche, la serie final de la categoría 9-10 años dará inicio en el campo del Monclova Country Club, donde la novena del Country recibirá la visita de los Rangers de Sabinas, mientras que en la semifinal de la categoría de 15-16 años, Mets y Yankees se verán las caras en el diamante del Parque Xochipilli a las 3:30 de la tarde.

Para el sábado, la actividad de postemporada seguirá a las 11:00 en el Xochipilli 1, donde Rangers de Sabinas y Bravos del Teocalli jugarán por el pase a la semifinal de la categoría 11-12 años; por su parte, en la 15-16 años, Blue Jays y Rieleros continuarán la disputa en la ronda semifinal.

Para el domingo, en otro cotejo de la división de 11-12 años, los Mariners le harán los honores a Rangers de Frontera en el diamante del Parque Xochipilli 1, en duelo que arrancará a las 10:00 de la mañana.