Congo sorprende a la Portugal de CR7 y rescata un empate histórico en el Mundial 2026

La primera gran sorpresa para Portugal en el Mundial 2026 llegó antes de lo esperado. La selección dirigida por Roberto Martínez no logró pasar del empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo, que firmó una actuación histórica al conseguir la primera unidad de su trayectoria en una Copa del Mundo.

El conjunto portugués parecía encaminado a un estreno tranquilo cuando Joao Neves abrió el marcador apenas al minuto siete. El mediocampista apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro enviado por Pedro Neto y adelantar a los europeos en el NRG Stadium.

Sin embargo, lejos de desmoronarse, el equipo africano resistió la presión portuguesa y encontró la recompensa antes del descanso. Tras una jugada elaborada en un tiro de esquina, Arthur Masuaku participó en la acción previa al centro que terminó con un remate de cabeza de Yoane Wissa, quien venció a Diogo Costa para establecer el empate.

La anotación tuvo un significado especial para la República Democrática del Congo, que además de conseguir su primer gol en la historia de los Mundiales, logró sumar por primera vez un punto en la máxima competencia del futbol internacional.

La selección congoleña regresó a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas de ausencia. Su única participación anterior había sido en 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire y perdió sus tres encuentros de la fase de grupos.

En la segunda mitad, Portugal intentó recuperar la ventaja mediante modificaciones tácticas y ofensivas. Roberto Martínez recurrió a varios cambios para darle mayor profundidad al ataque, incluyendo los ingresos de Francisco Conceição, Rafael Leao, Nelson Semedo y Gonçalo Ramos.

Los lusos incluso celebraron momentáneamente un segundo gol por conducto de Joao Cancelo, pero la anotación fue invalidada por fuera de juego. A pesar de dominar gran parte del encuentro y generar aproximaciones constantes, Portugal no encontró la claridad necesaria para romper nuevamente la defensa rival.

Uno de los focos de atención estuvo sobre Cristiano Ronaldo, quien fue titular y alcanzó la marca de disputar seis Copas del Mundo. No obstante, el delantero portugués tuvo una participación discreta y no logró hacerse presente en el marcador.

Al final, el empate dejó sensaciones opuestas para ambos equipos. Mientras Congo celebró un resultado histórico en su regreso al escenario mundialista, Portugal dejó escapar puntos importantes en el inicio de su participación en el torneo.