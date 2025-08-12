Yankees y Nationals se reparten triunfos en la Liga de Béisbol Gilberto Felán

Los Yankees de Filiberto Orozco y Nationals de Héctor Martínez repartieron triunfos en uno de los duelos más parejos de la jornada dominical que registró la serie 4 de la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

En el primer encuentro, los bombarderos se valieron de una hermética actuación de Francisco Reyna para imponerse por blanqueada de 4-0. El as de la rotación de lanzadores de Yankees completó toda la ruta con solo 2 hits en contra, dio 2 boletos y la friolera de 8 ponches para salir victorioso, mientras que Víctor Huerta fue el derrotado.

En el primer rollo, Brayan Hernández llegó a la registradora con la carrera de la quiniela, luego Jairo Salazar, Isaid de la Cruz y Abraham Alfaro elaboraron una triple producción en la parte baja de la quinta tanda para asegurar el triunfo.

Después, en el segundo cotejo de la doble cartelera, los Nationals se repusieron con una victoria por pizarra de 11 carreras por 7, para dividir la serie. Sebastián Castillo registró el acierto en su cuenta personal, mientras que Guillermo Ramos se llevó el revés.

Yankees parecía encaminado a la limpia, puesto hasta la cuarta entrada dominaba el score con un claro 7-3, sin embargo, la novena nacionalista respondió con rally de 4 carreras en la sexta entrada para igualar los cartones, mientras que en la séptima tanda se gestó la remontada con otra cuota de 4 anotaciones que incluyó un jonrón de Santiago Martínez.

Tras esta reñida confrontación, los Yankees se quedaron con marca de 6 juegos ganados y 2 perdidos, manteniendo el liderato del standing; por su parte, los Nat´s se quedaron con 5-3.