Yankees y Padres se enfrentan por el liderato en la Liga de Béisbol Gilberto Felán

En el enfrentamiento más destacado de la sexta fecha del calendario regular, Yankees y Padres se verán las caras para poner en juego el liderato de la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

Los bombarderos de la familia Orozco Padilla y los frailes comandados por Fidencio Pérez saltarán al campo Buenos Aires, en punto de las 10:30 de la mañana, para protagonizar doble cartelera de pronóstico reservado. Ambos equipos se sitúan al frente del standing con récord de 8 victorias y 2 descalabros, y hoy, alguno podría despegarse de la primera posición.

Por su parte, Charros y Piratas medirán fuerzas en el diamante del Campo 4, al interior del Deportivo AHMSA, mientras que Astros recibirá al sotanero Tigres en doble cartel que tendrá como escenario el campo 3, en el mismo complejo de la siderúrgica.

Por su parte, los Gallos de Estancias saldrán como locales al Parque "Chacho" Córdova para recibir la visita de Ángeles, a la vez que Mets y Nationals pisarán el diamante del Parque AHMSA para sostener una de las series más reñidas de la jornada dominical, apareciendo ambas novenas con récord positivo de 7-3.