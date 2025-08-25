"Duermo con tus lágrimas": Saint-Maximin responde con ironía a crítica de aficionado

Allan Saint-Maximin no tardó en dejar huella en la Liga MX. En su debut con las Águilas del América, el delantero francés marcó el gol de la victoria ante Atlas y protagonizó una encendida respuesta en redes sociales que lo colocó en el centro de la conversación futbolística.

Durante el duelo disputado en el Estadio Jalisco, el América venció por la mínima al Atlas en un partido marcado por decisiones arbitrales que fueron calificadas como polémicas por los detractores del club capitalino. El árbitro, Marco Antonio Ortiz, conocido como "el Gato Ortiz", anuló un gol a los rojinegros, otorgó dos penales a los azulcremas y expulsó a Aldo Rocha al minuto 81, lo que generó fuertes críticas en redes.

En este contexto, un aficionado de Cruz Azul, eterno rival de las Águilas, acusó al América de haber ganado gracias al arbitraje. Saint-Maximin, lejos de ignorar el comentario, respondió de manera sarcástica en X (antes Twitter):

"La única ayuda que recibo esta noche son tus lágrimas... con eso duermo de maravilla."

La reacción del francés desató todo tipo de comentarios. Mientras los seguidores del América celebraron su actitud irreverente —incluso lo compararon con Cuauhtémoc Blanco por su personalidad desafiante—, los opositores al club aprovecharon la ocasión para lanzar nuevas críticas al equipo y al jugador.

Con apenas un partido, Saint-Maximin ha demostrado que no solo tiene impacto dentro del campo, sino también fuera de él, entendiendo rápidamente el estilo y la polémica constante que rodea al club de Coapa.



