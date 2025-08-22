José Mourinho dirigirá a Edson Álvarez en el West Ham

El Fenerbahçe reveló que tiene un principio de acuerdo con el West Ham por la cesión del mexicano Edson Álvarez para la temporada 2025-26, club que es dirigido por José Mourinho.

El seleccionado mexicano ya está en sede del equipo para realizar los controles médicos y finiquitar las negociaciones de transferencia.

"Lo presentamos al público. Club deportivo Fenerbahçe", indicó.

LOS EQUIPOS EN LOS QUE HA JUGADO EDSON ÁLVAREZ:

- América (del 2016 al 2019 - 3 títulos).

- Ajax (4 temporadas = 4 títulos).

- West Ham (2023-2025 / sin títulos).

VALOR EN EL MERCADO DE EDSON ÁLVAREZ:

- 25 millones de euros, según Transfermarket.

Edson Álvarez ya cuenta con lona recorrida. Con el América participó en la categoría Sub 20, jugó Copa MX, Liga MX, Mundial de Clubes y Concacaf CL.

Con el Ajax disputó la Champions League, Europa League, la KNVB Beker, Eredivisie.

Con el West Ham disputó la EFL Cup, la FA Cup, Europa League, Premier League.