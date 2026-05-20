Edson Álvarez se une a la Selección Mexicana mientras su futuro es incierto

El Mundial de 2026 es el refugio más ordenado que tiene Edson Álvarez en este momento. El mediocampista mexicano de 28 años se integró esta semana a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde forma parte de la prelista de 55 jugadores convocados por Javier Aguirre, que se reducirá a 26 el 1 de junio. Mientras disputa un lugar en el Tri, el panorama de su carrera en clubes no podría ser más turbulento.

El Fenerbahce de Turquía separó a Álvarez de su plantel de manera anticipada y confirmó que no ejercerá la opción de compra sobre sus derechos federativos. "El expediente de Edson Álvarez con el Fenerbahçe se ha cerrado. El Fenerbahce no adquirirá definitivamente los derechos federativos de este jugador", declaró el periodista turco Alper Yemeniciler de HT Sport.

La gerencia del club turco tuvo una charla directa con Álvarez antes de que viajara a México, en la que le informaron que no hay manera de que se quede en el club otro año, descartando la activación de la opción de compra. Los motivos son múltiples: las lesiones le impidieron completar gran parte de la temporada; cuando regresó, la afición lo acusó de priorizar a la selección sobre el equipo, y terminó siendo abucheado en sus últimas apariciones.

El problema es que tampoco hay certeza en su destino contractual. Su préstamo con el Fenerbahce culmina el 30 de junio, por lo que tras el Mundial deberá reportar al West Ham United, club dueño de su ficha, que se hunde lentamente en la Premier League y se encamina a perder la categoría. Los Hammers necesitan ganar su partido de la última jornada de la Premier League y esperar que el Tottenham pierda el suyo para mantenerse en la máxima categoría. El descenso, de producirse, detonaría una salida masiva de jugadores y con ella la de Álvarez.

Ante ese escenario, han surgido reportes de que el Ajax de los Países Bajos estaría dispuesto a ficharlo para un regreso al equipo en el que Álvarez conquistó todo en la Eredivisie. Pero el West Ham no pondría las cosas sencillas en la venta de su jugador, el cual tiene un valor de mercado cercano a los 20 millones de dólares, más asumibles para algún interesado en Europa, que para la modesta Liga MX, en comparación con los presupuestos que se manejan en ambos hemisferios.

Clubes como Tigres, Monterrey y América, de donde partió Álvarez para Europa, podrían estar en la labor por repatriarlo después de su participación mundialista y si escasean las oportunidades de clubes de primer nivel en el Viejo Continente.

Por lo pronto, el ´Machín´ tiene un objetivo inmediato y claro: ganarse un lugar en la convocatoria definitiva de Aguirre para el Mundial que México disputará como local. En medio del caos de sus actuales equipos en Turquía e Inglaterra, el torneo de selecciones se convierte no solo en la cita más importante de su carrera, sino también en el mejor escaparate para volver a cotizarse en el mercado europeo.