Cruz Azul presenta protesta por árbitro Daniel Quintero en la Final

La designación de árbitros para la Gran Final entre Cruz Azul y Pumas ha vuelto a generar mucha polémica en la Liga MX. Desde el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar, y el foco ya no está solo en lo futbolístico, sino en los antecedentes de los silbantes elegidos.

A pesar de que todavía falta un día para la Final de Ida, ambos equipos ya han empezado a jugar sus cartas fuera del terreno de juego y el conjunto celeste ya movió la primera ficha.

La directiva de Cruz Azul ingresó este martes una protesta formal ante la Comisión de Árbitros por la elección de Daniel Quintero Huitrón como árbitro central para la Final de Vuelta, que se disputará el domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

Dentro del entorno de la Máquina se considera que existen antecedentes que ponen en duda la neutralidad del silbante en este partido definitivo por el título. Quintero Huitrón estuvo en el duelo de la jornada 11 entre Pumas y Cruz Azul, que terminó 2-2 en Ciudad Universitaria. El silbante señaló un polémico penalti en contra de los celestes por una supuesta falta de Willer Ditta sobre Guillermo Martínez.

A su vez, la Comisión de Árbitros le informó a la Máquina que la respuesta ante esta preocupación del silbante se dará a conocer en las siguientes horas.

La controversia alrededor de Daniel Quintero Huitrón se ha intensificado por un video difundido en el que el director técnico de Pumas, Efraín Juárez, se acerca al árbitro tras la Semifinal de Vuelta contra Pachuca y le expresa su deseo de que dirija la Final. "Ojalá pites tú", le dijo Juárez al central mientras le da una palmada en el hombro.

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales y ha sido uno de los principales argumentos en las quejas de la afición celeste por la designación de este árbitro para la Final.

Aunque Quintero Huitrón es un árbitro con trayectoria y ha sido designado para su primera Final de Liga MX, este tipo de interacciones públicas han alimentado el escepticismo.