Efraín Juárez destaca unión del equipo Pumas en la final

A Efraín Juárez le preguntan por fórmulas, tácticas o secretos para tener a los Pumas en una final, pero la respuesta se encuentra lejos de pizarrones o sistemas.

La clave es más sencilla, pero difícil de encontrar: formar un grupo lleno de buenos seres humanos.

Tengo un grupo de excelentes seres humanos y de seres fantásticos. Prefiero un jugador que sea una gran persona, aunque tenga dificultades o limitantes, a tener un crack que no encaje con lo que nosotros pensamos", señaló Efraín Juárez.

Esa fue la razón de desprenderse de 14 futbolistas desde su llegada. La prioridad era construir un vestidor sólido antes que acumular nombres o figuras.

Mientras Pumas disfruta de los días previos a una final, el entorno también ha quedado envuelto en polémicas por la designación arbitral de Daniel Quintero Huitrón para el juego de ida. Desde Cruz Azul consideran que el silbante ha perjudicado en distintas ocasiones al conjunto cementero y reclaman inconsistencias en la elección. Ante ello, Juárez evitó engancharse y defendió la naturalidad con la que suele manejarse dentro y fuera de la cancha.

"Hace mucho tiempo me fui de mi país y regreso hace un año y parece que está mal felicitar a alguien que hace bien su trabajo. Para la próxima le tengo que decir groserías y gritarle para que estemos más contentos y no tengamos problema. Estamos haciendo un escándalo, se me hace extraño, no veo ninguna política".

Y aunque también han pasado momentos de críticas, Efraín Juárez prefiere mantener los pies sobre la tierra y entender que el reconocimiento actual es consecuencia del trabajo constante que sostuvo el grupo incluso en los momentos más complicados.

"Hoy todo es perfecto, hasta las tonterías que digo me las celebran, pero antes no era así porque los resultados no ayudaban, por eso mismo es hacer lo mismo sin dejarse llevar. La gente no creía, pero el grupo siempre creyó, el trabajo día y noche fue exhausto para nosotros y ahora hay una recompensa".

Con Pumas instalado en la final ante Cruz Azul, el entrenador considera que esa unión terminó siendo la base del éxito universitario.