FIFA reduce precios de boletos para el Mundial 2026 en Estados Unidos

La venta de los boletos en Estados Unidos para el Mundial 2026 no ha resultado como la FIFA esperaba y el experimento por conocer cuánto podrían estirar la liga de los precios parece que no funcionó, con boletos que ahora han reducido su costo respecto a semanas pasadas.

Los registros de comercialización de boletaje para la Copa del Mundo 2026 muestran una disminución en las tarifas de ingreso durante las semanas de mayo. Un reporte del diario USA Today documenta que el costo de un pase para la etapa de grupos promediaba 730 dólares en la quincena de abril. Para el 19 de mayo, las estadísticas de la plataforma TicketData indican un descenso a 560 dólares.

Según el medio estadounidense, el descenso del boletaje se atribuye a una resistencia de los consumidores ante el modelo de cobro de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y los precios dinámicos. Dave Wakeman, analista de planeación de comercio, explicó a USA Today que la organización basó sus cálculos en la suposición de que los compradores accederían a realizar pagos sin tope de gasto, pero incluso en un país como Estados Unidos las cifras no cuadran.

Bajo el formato del precio dinámico, la FIFA habilitó la venta de lugares de la categoría uno para el partido de clausura con un costo de 32,970 dólares por asiento. Los datos de empleo de Estados Unidos ubican el salario de los trabajadores de jornada de 40 horas en 1,235 dólares por semana, por lo que un trabajador promedio tendría que invertir 27 semanas para adquirir una entrada.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió declaraciones en los días de abril para fundamentar el uso de tarifas de variación, bajo el argumento de que la organización debe aplicar las normas de comercio del sector de entretenimiento de Estados Unidos. En una entrevista de televisión, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, descartó el pago de mil dólares por una entrada para el encuentro de la selección de su país contra el combinado de Paraguay.