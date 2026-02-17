Edson Álvarez y Gilberto Mora: lesiones preocupan a la afición

Edson Álvarez y Gilberto Mora preocupan a la afición por sus respectivas lesiones, a cuatro meses del Mundial.

El capitán de la Selección Mexicana fue operado del tobillo izquierdo esta mañana en los Países Bajos.

Con el reloj en contra, la situación inquieta porque hay elementos entre algodones como César Huerta, Alexis Vega, Santiago Giménez y más complicado con Rodrigo Huesca y Jesús Orozco Chiquete.

¿Tendrá México a su capitán Edson durante el Mundial?

"Fue una cirugía exitosa y de primera mano el doctor nos dice que si todo sale como lo piensan, para el Mundial podría llegar", explicó el director deportivo de la Selección Mexicana mayor, durante una conferencia de prensa en el CAR.

Gilberto Mora es otro de los elementos que inquieta por su larga ausencia, sin que exista un diagnóstico claro de la posible pubalgia.

"Hemos estado muy cerca. Está en un periodo de recuperación conservadora. Es un chico que, por la edad que tiene, tuvo una sobrecarga y esperemos tenerlo lo más pronto posible", mencionó Davino.

El dirigente también respondió si existe preocupación por tantas bajas en el Tricolor.

"¿Preocupación? Yo creo que hemos estado ocupados en esto, lo ideal es tener a todos sanos y listos, pero en el fútbol es muy difícil esto, hemos estado muy en contacto con clubes y jugadores, hemos mandado a gente de nuestro cuerpo médico a Europa a estar cerca de ellos, apoyar a los clubes en lo que necesiten y esperar que esté lista la mayor parte de jugadores", mencionó.

Davino aceptó que Álvaro Fidalgo está en el radar del Tricolor, más allá de que es atribución de Javier Aguirre una posible convocatoria.