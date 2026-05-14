Liga Ribereña de Béisbol Infantil y Juvenil reconoce a los mejores jugadores

La directiva de la Liga Ribereña de Béisbol Infantil y Juvenil cumplió con lo establecido en la convocatoria al entregar una lluvia de reconocimientos, premiando a lo mejor de la campaña anterior.

En la categoría Junior, Petroleros "A" acaparó los reconocimientos al adjudicarse la corona y el campeonato de pitcheo, mismo que se adjudicó Sebastián Monsiváis con marca de 5-0, mientras que Luis González fue campeón bateador con promedio de .462; por otro lado, en Pre-Junior, el título fue para Gigantes "A", llevándose también los títulos individuales por medio de Emiliano Castillo, con marca de 5-0 en la lomita y efectividad de .767 en la caja de bateo.

Por otro lado, en la categoría Pee Wee, Bravos "A" ascendieron al trono, Mauro Mata de Gigantes "A" se puso la corona de pitcheo con récord de 3-0, y Diego Flores de Diablos "A" se llevó el título de bateo con porcentaje de .480; a la vez que en Moyote, el campeonato fue para Yankees "B", mientras que en pitcheo sobresalió Ian Navarro como campeón con récord de 4-0 y Adrián Llanas de Diablos como líder de ponches con 60, en tanto que Jesse Cruz de los escarlatas fue campeón bateador, con promedio de .769.

Por último, en la categoría escuelita sobresalió la novena de Bravos "A" con el cetro, mientras que el campeonato de bateo lo compartieron William Rodríguez de Sultanes, Óscar Cantú de Yankees, así como los bravos Tristán Villalobos, Luis Garza y Anthony del Bosque, con porcentaje de 1.000.