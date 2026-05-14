Potros rompen mala racha y vencen a Piratas en Monclova

Los Potros rompieron la mala racha y registraron su primer triunfo en la Liga de Béisbol de 60 años y más, tras vencer a Piratas por pizarra de 11-1 en duelo de sotaneros que disputaron el miércoles por la tarde en el Parque Ferrocarrilero.

Tras tomar la iniciativa en la entrada inicial con un rally de 4 carreras, los corceles ampliaron en la segunda tanda con anotación de Arturo Ibarra, mientras que en el tercer rollo aparecieron Camilo Minor y Mario Barajas con otro par de rayitas para tomar ventaja de 7-0.

Para la cuarta entrada, Marcos Osoria y Mario Barajas sumaron 2 carreras más a la cuenta, mientras que en el quinto rollo aparecieron Cecilio Niño y el mismo Osoria anotaron para ponerle el cerrojo al triunfo. Fue hasta la sexta entrada cuando los filibusteros dieron indicios de reacción, con una solitaria carrera de Ramón Hernández para evitar la blanqueada.

Leonardo Rodríguez figuró en el centro del diamante con labor de 7 entradas, con una carrera y 9 hits en contra, además de 4 ponches recetados, anotándose el acierto ante Héctor Olveda, quien se llevó la derrota lanzando 4 episodios, contando con relevo de Ramón Hernández en la sexta tanda.

Por su parte, Marcos Osorias tuvo una jornada perfecta en la caja de bateo al pegar triple y 3 sencillos en 4 turnos, secundado por Mario Barajas quien se fue de 4-3 con un doblete.