Definición de campeones en la Liga Municipal de Fútbol: Monclova

Este domingo surgirán nuevos campeones en las cinco diferentes categorías de la Liga Municipal de Fútbol, en una maratónica jornada que pondrá fin al Torneo Apertura 2026.

Después de una fase semifinal que dejó partidos intensos, dramáticos y con un nivel futbolístico al máximo, el circuito monclovense llegará a su punto culminante para revelar a los monarcas y equipos que ascenderán de categoría.

En primera instancia, la cartelera de finales iniciará en punto de las 9:00 de la mañana en la cancha de la Unidad Deportiva, donde el líder C.D. Miravalle y Juventus jugarán por la corona de la categoría Premier, además del acceso a la división estelar; a la misma hora, pero en el campo de AV Sports, el Deportivo Torres y Pimsa se verán las caras en la gran final de la categoría Primera Fuerza.

Por otra parte, a las 10:00 de la mañana, las escuadras de Deportivo Ronco y Deportivo Socorro saltarán a la cancha 2 de la Unidad Deportiva para poner en juego el título de la categoría Segunda Fuerza, mientras que a las 11:00 de la mañana, en el campo 1, 2 Amigos FC y RB Insupla disputarán la corona de la división Intermedia.

Por último, el partido principal de la cartelera dominical se escenificará en la cancha de AV Sports, donde la Colonia Obrera saldrá a buscar su título 19, enfrentando a Trailas Teca en la final de la categoría Premier Plus.