Efraín Juárez deja Pumas y se une a Gyori ETO FC en Hungría

Después de un ciclo marcado por diferencias con la directiva de Pumas, particularmente en el armado del plantel para la siguiente temporada, Efraín Juárez dejó el banquillo universitario tras llevar al equipo a la final del Clausura 2026.

Su salida se concretó de mutuo acuerdo sin renovación de contrato, dejando un balance positivo en números pero con un sabor agridulce por no haber logrado el título.

Apenas unas semanas después de su despedida de los auriazules, el técnico mexicano de 38 años ya tiene nuevo destino. Juárez da el salto a Europa para asumir un reto de alto nivel.

El club húngaro Gyori ETO FC anunció de manera oficial la llegada de Efraín Juárez como su nuevo director técnico.

El estratega mexicano firmó para dirigir al actual campeón de la liga húngara y tendrá la misión inmediata de disputar los playoffs de clasificación a la UEFA Champions League.

Su contratación representa un hito, ya que se convierte en uno de los pocos técnicos mexicanos que dirigirán en una liga europea, con la oportunidad de competir en torneos continentales desde el primer día.

El anuncio generó gran expectativa en el fútbol mexicano. Juárez, quien ya había mostrado un estilo propositivo en Pumas, buscará imponer su filosofía en un equipo que viene de romper una racha de siete títulos consecutivos de Ferencváros y que aspira a regresar a la élite europea.

El Gyori ETO FC, fundado en 1904 en la ciudad de Gyor, es uno de los clubes históricos del fútbol húngaro. Aunque no siempre figura como el más dominante en la era reciente, ha demostrado ser un equipo con peso al ganar la Nemzeti Bajnokság I (la primera división húngara) en cinco ocasiones: 1963, 1981-82, 1982-83, 2012-13 y la más reciente en la temporada 2025-26.

En su palmarés destacan también cuatro títulos de la Copa de Hungría. El Gyori ETO, como campeón vigente, disputará las rondas previas de la Champions League 2026-27.

El club húngaro iniciará su camino europeo ante el campeón de Islandia, Víkingur Reykjavík. El cruce corresponde a la Primera Ronda de Clasificación de la UEFA Champions League 2026/27. La ida se jugará el 7 o 8 de julio de 2026 en Islandia (Víkingsvöllur), y la vuelta el 14 o 15 de julio en el ETO Park de Gyor.

De avanzar, el ganador de esta eliminatoria se enfrentaría en la Segunda Ronda de Clasificación al Hapoel Beer Sheva de Israel, un equipo con más experiencia europea.