Efraín Juárez asume como director técnico del Gyori ETO en Hungría

Efraín Juárez se trazó dirigir en Europa tras salir de los Pumas y parece que lo consiguió. De acuerdo con el periodista David Faitelson, el técnico dirigirá al Gyori ETO, actual campeón de la Liga de Hungría.

"Informe: Efraín Juárez ha firmado un contrato para dirigir al campeón de la liga de Hungría, el Gyori ETO... Estuvo negociando con Maccabi Tel Aviv y con Mallorca, pero el equipo húngaro jugará clasificación a Champions y eventualmente puede jugar Europa League o Conference", indicó Faitelson en redes sociales.

El pasado 9 de junio, el Gyori ETO anunció la salida de Steven Vanharen, clave en la estrategia deportiva del cuadro húngaro, la captación de jugadores y el desarrollo del plantel. Llegó en el verano de 2024 y durante su estancia con el club, consiguieron un cuarto lugar y el campeonato. Un día después de su adiós oficial, el Maccabi Tel Avivi lo presentó como su nuevo fichaje.

Efraín Juárez llega al club húngaro tras perder la final del Clausura 2026 de la Liga MX, pero con la intención de clasificar a su nuevo equipo para la Champions League.

El Gyori ETO terminó con el dominio del Ferencvarosi TC de la liga húngara, al consagrarse campeón con 69 puntos, uno por encima del citado rival.