Astros y Lobos lideran la Liga de Béisbol 60 años y más: playoffs definidos

Después de 12 largas y reñidas series, el calendario regular de la Liga de Béisbol 60 años y más llegó a su conclusión y los equipos que protagonizarán los playoffs quedaron definidos.

Astros y Lobos, los finalistas de la campaña anterior, mantuvieron un alto nivel competitivo y terminaron emparejados en el primer puesto del standing, con una suma de 11 victorias y solo una derrota, colocándose como los más sólidos candidatos al título.

La tercera posición fue para los Tigres del Oriente, que registraron 9 juegos ganados por 3 perdidos, seguidos por Tigres de Repsa y Atléticos con marca de 8-4, luego Tecolotes y XX de Estancias lograron 7 triunfos por 5 derrotas, mientras que los Cachunes cerraron con récord negativo de 5-7, el cual les alcanzó para avanzar a la postemporada como octavos del standing.

Por su parte, los Naranjeros y Chicos Malos se quedaron fuera de los playoffs tras apuntarse 4 triunfos a cambio de 8 derrotas, detrás aparecieron los Rojos de la colonia Bellavista y Potros de la Occidental con marca de 2-10, mientras que en el sótano se quedaron los Piratas, quienes no conocieron el triunfo a lo largo de la campaña y cargaron con 12 derrotas.