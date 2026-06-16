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Portones Mada golea 5-0 a Pumas Occi y se coloca como líder en Frontera

El equipo de Portones Mada logró una contundente victoria de 5-0 sobre Pumas Occi, consolidándose como líder en la categoría Primera 'A' de la Liga Intermunicipal de Frontera. Con esta victoria, alcanzaron 25 puntos, mientras que los Pumas se mantienen en el último lugar con solo 3 unidades.

Edson Rojas
Por Edson Rojas - 16 junio, 2026 - 07:44 p.m.
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  • Portones Mada golea 5-0 a Pumas Occi y se coloca como líder en Frontera

    Mada goleó 5-0 a Pumas Occi y ascendió al liderato en la categoría Primera "A".

  • Portones Mada golea 5-0 a Pumas Occi y se coloca como líder en Frontera

    Con un jugador menos, Rec Audio rescató un empate de 4-4 ante el Atlético Borja.

  • Portones Mada golea 5-0 a Pumas Occi y se coloca como líder en Frontera
  • Portones Mada golea 5-0 a Pumas Occi y se coloca como líder en Frontera

El equipo de Portones Mada no tuvo contemplaciones ante un Pumas Occi que jugó en inferioridad numérica, y le recetó una goleada de 5-0 que de paso valió para tomar el liderato en la categoría Primera "A" de la Liga Intermunicipal de Frontera.

Con 10 jugadores en la cancha, a la escuadra felina no le alcanzó para hacerle frente a un rival que salió motivado por la posibilidad de dar el salto a la primera posición de la tabla.

Alexander Galván y Brayan Avila firmaron dobletes para encarrilar a Mada hacia la victoria, mientras que Oscar Rodríguez se unió a la causa con un tanto para ponerle el cerrojo a la abultada ventaja sobre los Pumas.

Con el triunfo, Mada llegó a 25 unidades y se colocó como líder solitario de la categoría Primera "A", en tanto que los Pumas se quedaron en el sótano con apenas 3 unidades.

 

A pesar de jugar buena parte del cotejo con un hombre menos tras la expulsión del arquero Aldo Padilla, el equipo de Rec Audio alcanzó a rescatar un empate de 4-4 frente al Atlético Borja, en uno de los partidos más reñidos de la jornada 11.

Axel Reyes firmó un doblete, mientras que Diego Ayala y Roberto Reyes lo secundaron con un tanto para la causa de la escuadra dirigida por René Rodríguez; por su parte, el conjunto de la Borja respondió con anotaciones de Alexis Esquivel y Cristofer Gaytán, además de un doblete de Kevin Trujillo para emparejar los cartones.

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