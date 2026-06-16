Portones Mada golea 5-0 a Pumas Occi y se coloca como líder en Frontera

El equipo de Portones Mada no tuvo contemplaciones ante un Pumas Occi que jugó en inferioridad numérica, y le recetó una goleada de 5-0 que de paso valió para tomar el liderato en la categoría Primera "A" de la Liga Intermunicipal de Frontera.

Con 10 jugadores en la cancha, a la escuadra felina no le alcanzó para hacerle frente a un rival que salió motivado por la posibilidad de dar el salto a la primera posición de la tabla.

Alexander Galván y Brayan Avila firmaron dobletes para encarrilar a Mada hacia la victoria, mientras que Oscar Rodríguez se unió a la causa con un tanto para ponerle el cerrojo a la abultada ventaja sobre los Pumas.

Con el triunfo, Mada llegó a 25 unidades y se colocó como líder solitario de la categoría Primera "A", en tanto que los Pumas se quedaron en el sótano con apenas 3 unidades.

A pesar de jugar buena parte del cotejo con un hombre menos tras la expulsión del arquero Aldo Padilla, el equipo de Rec Audio alcanzó a rescatar un empate de 4-4 frente al Atlético Borja, en uno de los partidos más reñidos de la jornada 11.

Axel Reyes firmó un doblete, mientras que Diego Ayala y Roberto Reyes lo secundaron con un tanto para la causa de la escuadra dirigida por René Rodríguez; por su parte, el conjunto de la Borja respondió con anotaciones de Alexis Esquivel y Cristofer Gaytán, además de un doblete de Kevin Trujillo para emparejar los cartones.