Efraín Juárez lanza crítica sarcástica tras eliminación de Pumas en Leagues Cup

Luego de quedar fuera de la Leagues Cup 2025, el técnico de Pumas UNAM, Efraín Juárez, no ocultó su frustración y recurrió al sarcasmo para expresar su inconformidad con el formato del certamen. La eliminación del conjunto universitario se selló tras una derrota 3-1 frente al Inter Miami, lo que dejó al equipo sin opciones de clasificar a los Cuartos de Final.

En su estilo frontal, Juárez ironizó con una grosería sobre la distribución de cupos para avanzar a la siguiente fase: "De los 18 equipos (de Liga MX) que participan solo clasifican 4, eso quiere decir que los otros 14 somos pendejos, es así". La declaración se dio en conferencia de prensa, donde también destacó que el torneo representó un reto diferente por su estructura.

El formato de esta edición ha sido blanco de críticas, ya que únicamente los cuatro mejores equipos de cada liga (MLS y Liga MX) avanzan más allá de la fase inicial, dejando fuera a la mayoría de participantes tras solo tres partidos.

Juárez no es el único en levantar la voz. Entrenadores como Doménec Torrent de Rayados, y Antonio Mohamed del Toluca, también han manifestado su desacuerdo. Torrent calificó el torneo como "raro" y reiteró que su enfoque está en la Liga MX. Mohamed, por su parte, ya había advertido antes del inicio del torneo que el sistema de competencia podría dejar fuera a equipos incluso ganando todos sus encuentros.

Pese a no clasificar, Pumas fue el equipo "grande" con mejor desempeño en esta Leagues Cup. Sumó cinco puntos tras empatar con Orlando City (ganando el punto extra en penales), vencer a Atlanta United, y caer ante Inter Miami. Esta actuación los colocó momentáneamente en el séptimo lugar general, aunque otros resultados podrían hacerlos descender.

El equipo del Pedregal tampoco logró clasificar a la Liguilla en el torneo pasado de la Liga MX, quedando en décimo lugar y accediendo únicamente al Play-In, también bajo la dirección de Juárez.