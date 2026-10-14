Efraín Juárez se despide de Pumas: Reflexiones sobre su salida

Una vez más, Efraín Juárez volvió a hablar sobre las razones por las que dejó de ser el director técnico de los Pumas de la UNAM.

Sin embargo, en esta oportunidad dijo sentirse satisfecho por los resultados alcanzados que lo llevaron a disputar la final del Torneo Clausura 2026 ante la Máquina de Cruz Azul, donde los auriazules no lograron levantar la copa.

Explicó que su salida del club fue en los mejores términos posibles, que tuvo la oportunidad de explicarle al presidente de la institución sus intenciones de buscar un nuevo reto en otro país. Sin embargo, lamentó que Antonio Sancho, director deportivo del equipo, nunca lo buscó para hablar sobre su salida.

A mí me deja un poco triste que hasta el día de hoy no me haya sonado el teléfono de Toño Sancho, y digo, yo no hice nada. Algún día nos encontraremos y aclararemos las cosas, que yo de mi parte tengo la conciencia muy tranquila, que siempre fue una relación buena, cordial, de trabajo", mencionó en entrevista con Claro Sports.

Actualmente, Efraín Juárez dirige al equipo Gyori ETO FC, de la Primera División de Hungría.

"Al final yo sí te puedo decir que dí la vida, el alma, mi corazón, mi trabajo, me salieron canas, me estaba quedando pelón, por el club", expresó.