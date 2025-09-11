Domingo Castro se luce en victoria de El Establo sobre Tremendos

A Domingo Castro sólo le faltó un cuadrangular para batear el ciclo. En encuentro disputado el miércoles por la noche, el ex Acerero pegó triple, par de dobletes y un sencillo en 4 oportunidades, para liderar al equipo de El Establo en la victoria sobre Tremendos por abultada diferencia de 14 carreras a 2.

Los corraleros no tardaron en tomar el control de la pizarra. Se jugaba la parte alta del primer episodio cuando "Mingo" Castro, Jesús Ramírez y Luis Rodríguez elaboraron una triple producción para adelantarse, mientras que en la segunda entrada ampliaron la diferencia con un rally de 4 carreras.

En la apertura del tercer rollo timbraron Jesús Gaytán, Víctor Sánchez, Juan Pablo Chapoy y el mismo Castro para poner los cartones 11-0, mientras que en el fondo de la cuarta tanda, los Tremendos evitaron la blanqueada con un cuadrangular de Fernando Soto, llevándose por delante a Diego Córdova.

El Establo no se conformó y fue por más en la quinta entrada. Castro, Rodríguez y Horacio Zertuche contribuyeron con 3 anotaciones más que alcanzaron para definir el resultado por "diezada".

Romeo Martínez destacó en el círculo de pitcheo con dominante labor de 5 innings para registrar el triunfo en su cuenta personal, a la vez que el abridor Jesús Varela se llevó la derrota tras una entrada y un tercio de actividad, contando con 3 relevistas.

Además de "Mingo" Castro, otros bateadores que destacaron por su contundencia fueron Luis Rodríguez quien bateó de 3-2, y Víctor Sánchez con efectividad de 4-2.