El hombre récord es campeón de picheo

MONCLOVA.- El hombre récord de la Liga del Norte de Coahuila sigue haciendo historia en la pelota caliente, ahora conquistó el título de picheo en la Liga Ranchera, vistiendo la franela de Los Mineros de Cuatro Ciénegas logró posicionarse en lo más alto, para los lectores de Periódico La Voz compartió su sentir.

El Nivel de la liga Ranchera

Durante muchos años he participado en esta liga, recuerdo haber comenzado como a los 17 años, ha tenido un gran cambio, la rapidez de los jugadores ha aumentado, hoy en día tiene muchos talentos participando y eso ha hecho que este circuito tenga un gran nivel de competencia.

Otro logro a sus vitrinas

La verdad es muy satisfactorio ver que con el paso de los años, como dice la gente sigo cosechando esos triunfos, pero la verdad lo ve más como un logro personal en el aspecto físico, mental que me mantiene saludable, creo que si dejo de hacer ejercicio en un año, no volvería a jugar beisbol, más que todo los logros son por la disciplina que hemos tenido en tantos años.

1 / 6 Sigue siendo un lanzador de categoría. 2 / 6 Ha destacado con LM Mineros de Cuatro Ciénegas. 3 / 6 Se coronó como campeón pitcher. 4 / 6 Se siente agradecido con sus compañeros y el beisbol. 5 / 6 Quiero agradecer principalmente a mi familia porque es por quien nosotros luchamos y buscamos salir adelante", Luis Castillo. 6 / 6 Agradece a sus compañeros de equipo por ayudarlo en cada victoria. ❮❯

Competir con los jóvenes y su preparación

Estar en el campo con tanto joven no me hace sentir viejo, pero si como una gente de experiencia, me siento bien conmigo mismo, porque sigo manteniendo un nivel para seguir compitiendo con los mismos jóvenes que tienen muy buen nivel la verdad, es muy satisfactorio que a mi edad seguir lanzando.

A diario mi trabajo físico es fundamental, hacemos programas que nosotros mismos nos implementamos, adaptar el trabajo a una rutina, nos ha permitido estar en donde estamos.

El agradecimiento

Quiero agradecer principalmente a mi familia porque es por quien nosotros luchamos y buscamos salir adelante, también a toda la gente que me ve a diario, a mis amigos que me dan el apoyo para trabajar, a los comentarios que nos dejan en redes sociales, eso es muy alentador al ver que tanta gente te sigue y apoya, agradezco a todos mis amigos del equipo ya que sin su apoyo nada de esto hubiera sido posible, esperemos llegar a la final y ganar ese campeonato.