Estrella de la Sub-20 en Mundial Chile 2025: Gilberto Mora tasan al jugador a 40 millones

CIUDAD DE MÉXICO – Gilberto Mora, la joven promesa de 16 años y estrella de la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile 2025, ha sido tasado por su club y su representante en una cifra récord. Xolos de Tijuana, dueños de su carta, y la agente Rafaela Pimenta, valoran al jugador en no menos de 40 millones de dólares, buscando una transferencia histórica para un futbolista mexicano de la Liga MX.

La impresionante actuación de "Morita" en la justa mundialista ha captado la atención de los principales clubes de Europa. El joven mediocampista ha destacado con 3 goles y 2 asistencias, además de mostrar un juego maduro que ha sido comparado con el del español Pedri, figura del Barcelona.

Rafaela Pimenta y la estrategia de venta

La representante de Mora, Rafaela Pimenta, conocida por manejar las carreras de otras grandes figuras del fútbol mundial, tiene un plan claro para la transferencia del jugador. Fuentes cercanas a la negociación han revelado que la intención es romper el récord de venta para un jugador que milita en la Liga MX.

Los planes de venta incluyen la posibilidad de vender la mitad del pase del jugador en 20 millones de dólares, lo que permitiría a Xolos retener un porcentaje de una futura venta. La posición de la agente es firme: "con 15 millones no compras ni una pierna de Mora", demostrando la confianza en el valor del joven.

El ´Pedri´ mexicano en la mira de la Selección Mayor

El caso de Gilberto Mora es un fenómeno por su rápida ascensión. A sus 16 años, ya fue convocado para la Copa Oro con el Tri mayor en el verano y ahora brilla en el Mundial Sub-20.

La joya de Xolos es tan solicitada que el DT del Tri Sub-17 aún mantiene la esperanza de convocarlo para el Mundial de su categoría en noviembre. Sin embargo, el entrenador de la Selección Mayor, Javier Aguirre, ya avisó que lo quiere para él en la próxima Fecha FIFA para los amistosos contra Paraguay y Uruguay, lo que subraya la importancia que ha adquirido el joven talento en el panorama futbolístico nacional.