New York Giants sorprenden al vencer a Philadelphia Eagles en la NFL

ESTADOS UNIDOS – Los New York Giants dieron la gran sorpresa al arrancar la Semana 6 de la NFL, venciendo de manera contundente 34-17 a los actuales campeones de la Conferencia Nacional, Philadelphia Eagles. El triunfo fue liderado por las actuaciones estelares de los rookies Jaxson Dart y Cam Skattebo, quienes se combinaron para cinco touchdowns.

La ofensiva de los Giants fue imparable, especialmente por tierra. El quarterback novato Jaxson Dart, quien se ganó la titularidad tras una racha de tres derrotas del equipo, lanzó para 195 yardas y dos anotaciones (una por envío y otra por tierra). Por su parte, el corredor Cam Skattebo, seleccionado en la cuarta ronda del Draft, brilló con 98 yardas terrestres y tres viajes a las diagonales.

Cinco touchdowns y el dominio en la primera mitad

Los New York Giants dominaron gran parte del partido, cerrando la primera mitad con una ventaja de 20-17. A pesar de un susto en el tercer cuarto, cuando Jaxson Dart tuvo que ser revisado por una posible conmoción cerebral, el mariscal de campo regresó al campo para sellar la victoria de su equipo.

Del lado de los Eagles, el quarterback Jalen Hurts sufrió con la presión defensiva. Fue interceptado en una ocasión y capturado tres veces, finalizando el encuentro con 283 yardas y un touchdown. La derrota deja al campeón de la NFC con un balance de 4-2, pero aún en la cima de la división Este, mientras que los Giants (2-4) buscan salir del fondo de la tabla.

El panorama de la Semana 6 y las figuras veteranas

La Semana 6 de la NFL continuará con duelos atractivos, incluyendo el choque entre los New York Jets y los Denver Broncos en Londres. También se espera el debut del veterano Joe Flacco en los controles de los Cleveland Browns, en su visita a los Pittsburgh Steelers de Aaron Rodgers.

La sorpresiva victoria de los Giants sobre los Eagles con el brillo de los novatos Dart y Skattebo pone de manifiesto la promesa de una nueva generación en la liga y el cambio de guardia en la Conferencia Nacional.