El Rey supera a Pimsa 5-2 en el torneo de futbol en Monclova

En acciones del torneo de futbol de Sport Complex La Pasión, el equipo de El Rey hizo valer su contundencia al imponerse con ventaja de 5-2 sobre Pimsa, en encuentro que sostuvieron dentro de la categoría Botanero Libre.

El Rey ejerció clara superioridad desde el inicio y mantuvo el control del partido para encaminarse al triunfo. Jesús Ramírez fue pieza clave con un par de anotaciones, mientras Heriberto Bu, Diego Ayala y Eduardo Reyna completaron la cuenta para sellar una victoria con amplio margen.

Por su parte, Pimsa buscó reaccionar y recortó distancias mediante los goles de Rolando Ozuna y Luis Cossío, aunque solo le alcanzó para acercarse en los cartones definitivos.

En duelo de la categoría Inactivos "B", los Veteranos de Guerra libraron una intensa batalla ante Los Salvajes y terminaron imponiéndose por apretada diferencia de 4-3. Daniel "El Zurdo" Almanza se destapó con una tercia de goles para erigirse como el MVP del cotejo, mientras que Juan Fuentes aportó uno más para la victoria; por los derrotados, Roberto Torres, David Morales y Aarón Almanza marcaron para el descuento.