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El Rey supera a Pimsa 5-2 en el torneo de futbol en Monclova
El equipo de El Rey mostró su capacidad ofensiva con un total de cinco goles, destacando la actuación de Jesús Ramírez.
En acciones del torneo de futbol de Sport Complex La Pasión, el equipo de El Rey hizo valer su contundencia al imponerse con ventaja de 5-2 sobre Pimsa, en encuentro que sostuvieron dentro de la categoría Botanero Libre.
El Rey ejerció clara superioridad desde el inicio y mantuvo el control del partido para encaminarse al triunfo. Jesús Ramírez fue pieza clave con un par de anotaciones, mientras Heriberto Bu, Diego Ayala y Eduardo Reyna completaron la cuenta para sellar una victoria con amplio margen.
Por su parte, Pimsa buscó reaccionar y recortó distancias mediante los goles de Rolando Ozuna y Luis Cossío, aunque solo le alcanzó para acercarse en los cartones definitivos.
En duelo de la categoría Inactivos "B", los Veteranos de Guerra libraron una intensa batalla ante Los Salvajes y terminaron imponiéndose por apretada diferencia de 4-3. Daniel "El Zurdo" Almanza se destapó con una tercia de goles para erigirse como el MVP del cotejo, mientras que Juan Fuentes aportó uno más para la victoria; por los derrotados, Roberto Torres, David Morales y Aarón Almanza marcaron para el descuento.