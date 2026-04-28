El Tri de Aguirre rumbo al Mundial 2026: así será el esquema táctico del México anfitrión

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, la Selección Mexicana afronta uno de los momentos más determinantes de su historia reciente. El torneo que organiza junto a Estados Unidos y Canadá no es una cita deportiva más, sino una oportunidad irrepetible para que el Tricolor reescriba un capítulo que parece haberse quedado estancado durante décadas. Bajo la conducción de Javier Aguirre, acompañado por Rafa Márquez como parte del cuerpo técnico, el proyecto ha tomado forma desde septiembre de 2024, cuando el Vasco debutó en su tercera etapa al frente del equipo nacional con una goleada por 3 a 0 sobre Nueva Zelanda en el Rose Bowl de Pasadena. El objetivo declarado por el técnico, según sus propias palabras, es hacer el mejor Mundial de la historia para México.

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Un 4-2-3-1 flexible que se blinda en bloque medio

Desde aquel debut ante Nueva Zelanda, el esquema que ha instalado el Vasco Aguirre se ha ido decantando como la firma de su proceso. Se trata de un 4-2-3-1 que, cuando el equipo tiene la pelota y avanza con criterio, puede transformarse en un 4-3-3 más ofensivo. La portería es una de las posiciones con mayor competencia, donde Luis Malagón parte con ventaja pero Raúl Rangel, el único jugador convocado en las 14 listas de Aguirre, se ha ganado la confianza absoluta del cuerpo técnico. La línea defensiva se construye con una dupla central casi segura, la formada por César Montes y Johan Vásquez, dos centrales con experiencia europea. Los laterales son zona de debate, con Jorge Sánchez, Israel Reyes y el joven Richard Ledezma peleando la banda derecha, mientras que Jesús Gallardo y Mateo Chávez se disputan la izquierda.

En el mediocampo, Edson Álvarez sigue siendo la referencia, acompañado por nombres como Luis Romo, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez o el español naturalizado Álvaro Fidalgo, elegible desde febrero. Por delante, el enganche y los extremos varían según el rival, y arriba la referencia sigue siendo Raúl Jiménez, aunque Santiago Giménez, Germán Berterame y Julián Quiñones han competido por ese lugar durante todo el proceso. La otra cara de este planteamiento aparece cuando el rival toma la iniciativa. Ahí el sistema se convierte en un 4-5-1 muy compacto, con los extremos replegándose para cubrir los carriles y transformar al equipo en un bloque mediano difícil de penetrar. Esta mutación no es nueva en la carrera de Aguirre, ya había sido una constante en su paso por Mallorca y Monterrey, y ahora se ha trasladado al entorno de la selección. De hecho, analistas como Rafael Puente del Río han señalado que México podría replicar precisamente los matices del Mallorca del Vasco en el amistoso de cara al Mundial, planteando un bloque bajo o medio reactivo frente a rivales que monopolicen la pelota.

La filosofía del Vasco, entre solidez y transiciones rápidas

Quien haya seguido la trayectoria de Javier Aguirre reconoce rasgos que se repiten. La solidez defensiva es el punto de partida innegociable. Los centrales, curtidos en el fútbol europeo, aportan experiencia, capacidad en el duelo aéreo y lectura del juego. A partir de esa base, el Tri ha abandonado aquella posesión estéril que durante años fue objeto de crítica, esa tenencia sin profundidad que terminaba por agotar al equipo sin producir peligro real. En su lugar, Aguirre ha privilegiado la recuperación alta y la verticalización inmediata, apoyándose en la velocidad de los extremos y en las proyecciones de los laterales. En el centro, Edson Álvarez es el faro de todo, el jugador encargado de interrumpir la construcción rival, distribuir el balón y ofrecer pantalla permanente a la zaga.

La lista definitiva y las lesiones que complican al Tri

A falta de pocas semanas para el Mundial, Aguirre ha probado a 83 futbolistas distintos en 14 convocatorias, una cifra que da idea del carácter exhaustivo del proceso. El primer corte llegará el 11 de mayo, de manera interna, y el 1 de junio se conocerá la lista definitiva de 26 elementos. La crisis de lesiones, sin embargo, ha complicado los planes. La baja más sensible podría ser la de Julián Araujo, el lateral derecho formado en LA Galaxy que este año ha jugado cedido en el Celtic desde el Bournemouth. Una recaída en su lesión en el tendón de la corva lo descartó para lo que queda de temporada en Escocia y complica seriamente su presencia en el Mundial, pese a que durante el primer semestre de 2026 había recuperado protagonismo con 13 apariciones y un gol con el club de Glasgow.

La generación híbrida, un experimento cultural dentro del vestuario

Uno de los aspectos más novedosos de este Tricolor es su composición. Por primera vez de manera sistemática, el Mundial 2026 verá a un México que mezcla con naturalidad a futbolistas formados en la Liga MX con jugadores surgidos de las academias de la MLS, muchos de ellos méxico-americanos que han optado por representar al país de sus raíces. Entre los nombres que representan esa fusión aparecen Obed Vargas, centrocampista del Seattle Sounders, Richard Ledezma, cuyo perfil se describe como más europeo que latino, y Brian Gutiérrez, uno de los creativos más prometedores en los bocetos de Aguirre, que ha empezado a formar sociedad en el mediocampo con Fidalgo.

Del otro lado, la Liga MX aporta nombres como Gilberto Mora, el joven enganche de Xolos, y los delanteros y extremos que sostienen el ataque, como Alexis Vega, César Huerta, Roberto Alvarado y Germán Berterame. La convivencia entre ambos mundos produce un grupo heterogéneo, donde se cruzan dos culturas futbolísticas distintas, la atlética y disciplinada que se cultiva en Estados Unidos, y la más instintiva y técnica que sigue creciendo en las canteras mexicanas.

Las dudas que sobrevuelan al Tricolor

No todo en el camino ha sido elogio. Las principales preocupaciones giran en torno a la ausencia de un enganche capaz de encender al equipo en los momentos más tensos, la excesiva dependencia de Edson Álvarez, la histórica inestabilidad en la posición del nueve, agravada por la fragilidad física que acompaña a Raúl Jiménez, y una acumulación preocupante de lesiones en posiciones sensibles, con Araujo como caso más visible pero no el único, ya que Rodrigo Huescas y Luis Chávez también llegan tocados.

Un Mundial en casa, con tres sedes y un Grupo A abierto

El Mundial tendrá tres sedes mexicanas, el Estadio Banorte en Ciudad de México, antiguo Azteca y primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey, rebautizados oficialmente como Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey durante el torneo por las normas FIFA sobre naming comercial. México abrirá el torneo el jueves 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte, en un Grupo A que completan Corea del Sur, con Son Heung-min como estrella, y República Checa, clasificada a través del repechaje europeo tras eliminar a Dinamarca.

El segundo compromiso será el 18 de junio ante los surcoreanos en Guadalajara, y el cierre de la fase de grupos, el 24 de junio ante los checos, de nuevo en Ciudad de México. La presión de jugar en casa puede ser combustible o puede ser losa. Aguirre ha trabajado para que el equipo llegue con una identidad clara, pragmática y reconocible, consciente de que superar la barrera de octavos, ese techo que lleva décadas sin romperse, es la medida real con la que se juzgará su obra.