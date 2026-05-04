Alejandra Valencia lidera a México en la Copa del Mundo de tiro con arco

Coahuila sigue de cerca a sus arqueros en la Copa del Mundo de Shanghái. La selección mexicana de tiro con arco vuelve a escena internacional esta semana con la mira puesta en sumar puntos rumbo a la Gran Final del circuito, que este año tendrá como sede Saltillo, Coahuila. El equipo nacional competirá del 5 al 10 de mayo en la segunda etapa de la Copa del Mundo 2026, con sede en Shanghái, China.

Después de conseguir tres medallas de bronce en la primera parada realizada en Puebla, el representativo tricolor encara esta fase con la intención de mejorar sus resultados y consolidarse en el ranking internacional. Además, la competencia cobra un interés especial para Coahuila, ya que los puntos obtenidos serán determinantes en el camino hacia la final programada para el 12 y 13 de septiembre en territorio saltillense. Entre las figuras mexicanas destacan las medallistas olímpicas de París 2024, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes encabezarán el equipo en la modalidad de recurvo. También sobresalen nombres como Maya Becerra, actual campeona mundial en compuesto, Dafne Quintero y Matías Grande, quien se mantiene entre los mejores del ranking.

La selección mexicana de tiro con arco en Shanghái

El evento reunirá a 320 arqueros de 44 países, entre ellos Corea del Sur, considerada una de las principales potencias de la disciplina y que no participó en la etapa anterior. Su presencia eleva el nivel competitivo en una fase que será clave para definir posiciones en el circuito internacional.