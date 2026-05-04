Toluca tropieza ante Pachuca y deja la serie abierta rumbo a la vuelta

El Toluca cayó 0-1 frente a Pachuca en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, en un encuentro donde los escarlatas no lograron frenar el buen momento de su rival y ahora están obligados a remontar en la vuelta.

El único tanto del partido fue obra de Enner Valencia, quien aprovechó un rebote fuera del área para marcar un gol que resultó imposible de detener para Luis García. La anotación llegó tras una presión alta del conjunto hidalguense en los primeros minutos, estrategia que marcó el rumbo del encuentro.

Estrategia de Antonio Mohamed

El técnico Antonio Mohamed optó por no utilizar desde el inicio a su cuadro titular, pensando en el compromiso de Concacaf, lo que terminó afectando el desempeño del equipo. Aunque en la segunda mitad intentó reaccionar con modificaciones, como el ingreso de Paulinho, Toluca no encontró claridad ofensiva.

Planteamiento de Esteban Solari

Por su parte, Esteban Solari planteó un partido agresivo desde el arranque, lo que permitió a los Tuzos tomar ventaja temprana y manejar el ritmo del juego.

Uno de los momentos clave fue el gol anulado a Nicolás Castro por fuera de lugar, cuando Toluca vivía su mejor momento en el partido. La jugada impidió que los locales igualaran el marcador y cambió el desarrollo del encuentro.

En lo individual, Marcel Ruiz destacó al disputar todo el partido, mostrando buen ritmo pese a su reciente inactividad. Sin embargo, la ausencia de jugadores como Alexis Vega y Jesús Gallardo se reflejó en la falta de profundidad, especialmente por la banda izquierda.

El partido también estuvo marcado por la aparición del grito discriminatorio por parte de la afición tras una jugada anulada, situación que no fue sancionada durante el encuentro.

Con este resultado, Pachuca llegará con ventaja al partido de vuelta, que se disputará el próximo domingo en el Estadio Hidalgo, donde se definirá al equipo que avanzará a las semifinales.

Antes de ese compromiso, Toluca deberá enfocarse en su duelo de mitad de semana ante LAFC, correspondiente a la semifinal de la Concacaf Champions Cup.