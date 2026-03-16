Emireth Coronado guía a Cachorras a victoria sobre Las Tercas

Emireth Coronado tuvo una actuación redonda, luciendo tanto en la serpentinera como en la caja de bateo, para conducir al equipo de Cachorras a un triunfo por pizarra de 15-9 sobre Las Tercas en encuentro de la Liga Municipal de Softbol Femenil, correspondiente a la sexta serie.

En el centro del diamante, Coronado trabajó 7 entradas completas con 9 carreras y 10 imparables en contra, otorgando 4 bases por bola y con 7 ponches recetados, para acreditarse el éxito; por otro lado, en la registradora destacó con efectividad de 5-4, incluyendo un par de jonrones, para convertirse en la MVP del encuentro.

Otras bateadoras que destacaron por el equipo ganador fueron Daniela Alvarado con marca de 5-2 y Elisa Siqueiros quien bateó de 3-2, aportando una tercia de rayitas.

Por su parte, la derrota fue para la abridora Monserrath Zúñiga tras 4.2 innings de labor, admitiendo 11 carreras, mientras que Yesenia Mendoza la respaldó con relevo de 2.1 entradas.

Las Cachorras se anotaron 4 carreras en el primer rollo para tomar el control del juego desde temprano, mientras que en la quinta tanda repitieron la cuota de 4. Por su parte, Las Tercas tuvieron su mejor momento a la ofensiva en el primer episodio, en el cual elaboraron una triple producción a cargo de Claudia Lara, Emily Rodríguez y Yazmín Hernández.