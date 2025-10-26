Chivas aplasta a Atlas en el Clásico Tapatío

Chivas mostró su mejor versión, goleó 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 y el Rebaño aseguró dormir en puestos de Liguilla directa; ´Hormiga´ González anotó hat-trick y se sitúa en la cima de goleo individual en la Liga MX.

En un Clásico Tapatío que llegaba con un conjunto Rojiblanco dolido tras caer ante Querétaro -y perder su racha de 4 victorias al hilo- Atlas intentaba meter nervio a su clásico rival con un triunfo que los acercaba a calificar mediante el Play-in; la historia sería sumamente diferente.

Tras un cobro de tiro de esquina desde la punta de la derecha, el Rebaño envió un centro al área para que ´Hormiga´ González ganara la posición en el área chica, rematara de cabeza y estremeciera la red rival (10´) en el amanecer del Clásico Tapatío.

Los de Gabriel Milito mantuvieron la iniciativa y el protagonismo en el compromiso disputado en el Estadio Akron y Luis Romo llegó a línea de fondo para enviar un centro al área que fue rechazado, sin embargo, fue el propio mediocampista quien no dejó de seguir la jugada, controló y definió para incrementar la ventaja para el Rebaño (27´).

El vendaval por parte de los locales no cedió y, en un centro que terminó en el travesaño luego de una mala comunicación entre Camilo Vargas y su zaga, ´Hormiga´ González únicamente remató de cabeza con el arco completamente abierto para confirmar la goleada y soñar con dormir en uno de los puestos de Liguilla directa.

El triunfo estaba sellado en favor del 12 veces campeón del fútbol mexicano, sin embargo, Armando ´Hormiga´ González mostraría su olfato depredador y anotaría su primer hat-trick en Liga MX, llegando a 10 anotaciones en el certamen e igualando en la cima de goleo individual a Paulinho (51´).

El gol del honor cayó en la futura cancha mundialista, donde Mateo García aprovechó un balón al espacio para definir ante la salida de ´Tala´ Rangel y sentenciar el marcador en un Clásico Tapatío que será recordado por ambas aficiones durante los siguientes años.

Con el resultado obtenido, Chivas llega a 23 puntos en el Apertura 2025 y asegura el sexto lugar de la tabla con el resto de la Jornada 15 por disputarse, mientras que Atlas deja escapar la posibilidad de meterse de lleno por uno de los sitios en el Play-in; es 11º con 16 unidades.

Para la Jornada 16, Chivas visitará a Pachuca en una prueba de fuego que tendrá el objetivo de rescatar puntos que los hagan depender de sí mismos de cara a la última fecha, mientras que Atlas se jugará su última bala en el Apertura 2025 cuando reciba en el Estadio Jalisco a Toluca.