Cuervos y Tilines protagonizan un duelo vibrante en la cancha

Los Cuervos tuvieron un regreso fenomenal y se adjudicaron la victoria en tres dramáticos sets a costa de Tilines, en encuentro que libraron el pasado domingo dentro de la jornada 4 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los Tilines dominaron el inicio del encuentro y tomaron ventaja con parciales de 25-27; sin embargo, los emplumados vinieron de menos a más y emparejaron el encuentro con cartones de 25-17 en el segundo capítulo. Tras esto, los Cuervos tomaron un envión anímico que les permitió imponerse, al sellar un claro 15-10 en el tercer set y definitivo.

WARRIORS VENCEN A SHARKS

En otro de los encuentros más reñidos de la categoría Varonil, el sexteto de Warriors superó a Sharks en tres sets disputados sobre la cancha del Gimnasio Municipal “Milo” Martínez.

Los bélicos se apuntaron el primer episodio con parciales de 25-19, luego los escualos reaccionaron en el segundo episodio con cartones de 25-22 para mandar el encuentro a un tercer set. Finalmente, los Warrior retomaron su buen nivel ofensivo en el episodio decisivo y se agenciaron el triunfo con parciales de 15-11.