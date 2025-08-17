Neil García brilló en la victoria de los Mariners sobre los Rangers

En un duelo cerrado y emocionante, los Mariners se proclamaron campeones de la Copa Acereros de Béisbol Infantil en categoría U-12, tras superar con pizarra de 5 carreras contra 3 a los Rangers en final celebrada en el diamante del Parque Xochipilli 1.

El encuentro brindó emociones de principio a fin, con volteretas, lucidas actuaciones en el montículo y una ofensiva oportuna por parte de los ahora monarcas.

El lanzador Josué González se llevó el triunfo tras laborar en la loma por espacio de 3.2 entradas, contando con efectivo relevo de Josdan Guerrero, quien mantuvo la ventaja y aseguró el resultado para su novena.

Por parte de los vigilantes, el abridor Emiliano Maceira cargó con la derrota, trabajando 2.2 innings, antes de ceder la lomita a Ian Hernández, quien intentó contener el daño, pero el ataque de los navegantes ya había hecho el daño suficiente.

El bateador más destacado del encuentro fue sin duda Neil García, quien tuvo una jornada perfecta al batear de 3-3, con dos carreras anotadas y dos producidas, siendo el motor ofensivo de los marineros.

Los Rangers tomaron ventaja tempranera en la segunda entrada, cuando Gael Bautista y Matías Briones cruzaron el plato para abrir el score, luego Gerardo Gamiz timbró en la segunda tanda para ampliar la diferencia 3-1.

Por su parte, los Mariners respondieron en la parte del mismo segundo episodio con una anotación de Neil García, y en la tercera entrada dieron la vuelta al marcador con rally de 3 carreras, cortesía de Óscar Hernández, Josdan Guerrero y el propio García, quien volvió a responder con el madero.

La cereza del pastel fue puesta en la séptima entrada, cuando Tadeo González aprovechó un descuido defensivo para anotar la quinta carrera y sellar la victoria para los navegantes.

Con este campeonato, los Mariners no solo se llevaron la Copa Acereros, sino que también se ganaron el derecho de conformar la base del equipo que representará a Monclova en el próximo Campeonato Nacional "Joakim Soria", un importante evento que ya se prepara